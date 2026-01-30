Відео
Україна
Україна закликає призупинити членство Росії в МАГАТЕ

Україна закликає призупинити членство Росії в МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 17:38
Україна закликає призупинити членство Росії в МАГАТЕ
Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

Україна виступила з ініціативою призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Також пропонується внести зміни до Статуту Агентства для обмеження прав держав-агресорів.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Читайте також:
Україна закликає призупинити членство Росії в МАГАТЕ - фото 1
Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Україна пропонує санкції проти "Росатома"

За словами Шмигаля, держави, які навмисно підривають ядерну безпеку, не можуть повноцінно брати участь у головному політичному органі МАГАТЕ. Сьогодні відбулося позачергове засідання Ради керуючих Агентства, ініційоване на прохання України та погоджене з генеральним директором Рафаелем Гроссі.

Шмигаль підкреслив, що Росія систематично атакує електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій, підриваючи один із семи ключових стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ.

Особливу увагу на засіданні приділили ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, яка з початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

Україна закликала держави-члени МАГАТЕ запровадити комплексні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією у всіх можливих сферах. Також обговорювали заходи щодо призупинення членства Росії та внесення змін до Статуту Агентства для обмеження прав держави-агресора.

"Настав час запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку", — підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що нещодавно у МАГАТЕ заявили, що Чорнобильська атомна електростанція повністю залишилася без зовнішнього електропостачання.

А до цього в Агенстві заявили, що змогли домовитися з РФ локально припинити вогонь біля ЗАЕС для проведення ремонтних робіт.

Денис Шмигаль санкції Україна МАГАТЕ Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
