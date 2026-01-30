Украина призывает приостановить членство России в МАГАТЭ

Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Телеграм

Украина выступила с инициативой приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ. Также предлагается внести изменения в Устав Агентства для ограничения прав государств-агрессоров.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 30 января.

Украина предлагает санкции против "Росатома"

По словам Шмыгаля, государства, которые намеренно подрывают ядерную безопасность, не могут полноценно участвовать в главном политическом органе МАГАТЭ. Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета управляющих Агентства, инициированное по просьбе Украины и согласованное с генеральным директором Рафаэлем Гросси.

Шмыгаль подчеркнул, что Россия систематически атакует электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций, подрывая один из семи ключевых столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ.

Особое внимание на заседании уделили ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, которая с начала полномасштабного вторжения уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

Украина призвала государства-члены МАГАТЭ ввести комплексные санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Также обсуждали меры по приостановлению членства России и внесение изменений в Устав Агентства для ограничения прав государства-агрессора.

"Пришло время ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что недавно в МАГАТЭ заявили, что Чернобыльская атомная электростанция полностью осталась без внешнего электроснабжения.

А до этого в Агентстве заявили, что смогли договориться с РФ локально прекратить огонь возле ЗАЭС для проведения ремонтных работ.