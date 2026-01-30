Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина призывает приостановить членство России в МАГАТЭ

Украина призывает приостановить членство России в МАГАТЭ

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 17:38
Украина призывает приостановить членство России в МАГАТЭ
Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Телеграм

Украина выступила с инициативой приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ. Также предлагается внести изменения в Устав Агентства для ограничения прав государств-агрессоров.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 30 января.

Реклама
Читайте также:
Україна закликає призупинити членство Росії в МАГАТЕ - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Украина предлагает санкции против "Росатома"

По словам Шмыгаля, государства, которые намеренно подрывают ядерную безопасность, не могут полноценно участвовать в главном политическом органе МАГАТЭ. Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета управляющих Агентства, инициированное по просьбе Украины и согласованное с генеральным директором Рафаэлем Гросси.

Шмыгаль подчеркнул, что Россия систематически атакует электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций, подрывая один из семи ключевых столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ.

Особое внимание на заседании уделили ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, которая с начала полномасштабного вторжения уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

Украина призвала государства-члены МАГАТЭ ввести комплексные санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Также обсуждали меры по приостановлению членства России и внесение изменений в Устав Агентства для ограничения прав государства-агрессора.

"Пришло время ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что недавно в МАГАТЭ заявили, что Чернобыльская атомная электростанция полностью осталась без внешнего электроснабжения.

А до этого в Агентстве заявили, что смогли договориться с РФ локально прекратить огонь возле ЗАЭС для проведения ремонтных работ.

Денис Шмыгаль санкции Украина МАГАТЭ Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации