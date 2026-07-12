Україна втратила справжнього друга: Буданов про смерть Ґрема

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Ґрема. За його словами, Україна втратила справжнього друга, а Сполучені Штати Америки — одного з найкращих своїх синів.

Про це Кирило Буданов повідомив у неділю, 12 липня, передає Новини.LIVE.

Смерть Ліндсі Ґрема — реакція Буданова

Керівник ОП наголосив, що Ґрем був одним із тих американських політиків, хто не боявся називати речі своїми іменами. Він стабільно виступав на підтримку України у найскладніші періоди, просував надання військової допомоги, наполягав на посиленні санкцій проти Росії та нагадував світу, що свобода має ціну. За словами Буданова, підтримка Ґрема не обмежувалася заявами.

Ліндсі Ґрем. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Він неодноразово приїздив до України та зустрічався з нашими військовими й керівництвом держави, особисто бачив наслідки російської агресії і робив усе, щоб голос України був почутий у Вашингтоні. Лише за день до своєї смерті він знову був у Києві, підтвердивши незмінність власної позиції щодо підтримки України", — зазначив він.

Буданов каже, що памʼять про друзів вимірюється не словами, а вчинками. Ґрем був другом України саме за своїми вчинками.

"Мав честь бути знайомим з ним. Щирі співчуття родині, близьким, американському народові та всім, хто знав і працював з Ліндсі Гремом. Світла пам'ять", — додав керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, у віці 71 років помер сенатор США від Південної Кароліни Ліндсі Грем. Ще 10 липня він перебував з візитом в Україні.

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ґрема, висловивши щирі співчуття. Він схарактеризував його як відданого патріота та одного з найвидатніших політичних діячів.

Також на смерть Ґрема реагував український лідер Володимир Зеленський, який назвав його справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.

Новини.LIVE детально розповідали, хто такий Ліндсі Ґрем і чому його називали другом України. Зокрема, він неодноразово здійснював візити до України, проводив зустрічі з представниками влади та військовими, а також наполегливо закликав керівництво США розширювати постачання сучасного озброєння.