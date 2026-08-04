Україна визначила три пріоритети подальшої роботи з ЄС

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до відкриття ще чотирьох переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Він заявив, що Київ визначив ключові напрями подальшої роботи з європейськими партнерами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Україна прагне прискорити євроінтеграцію та посилити співпрацю з Європою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над повноцінним вступом до Європейського Союзу та готується до відкриття нових переговорних кластерів.

За словами глави держави, цього року вже вдалося відкрити два кластери у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Наразі українська сторона працює над тим, щоб найближчим часом розпочати роботу ще за чотирма напрямами.

Зеленський зазначив, що Україна зі свого боку виконала необхідні умови для позитивних рішень. Разом із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим, а також представниками Офісу президента було визначено три головні пріоритети подальшої роботи.

Першим напрямом глава держави назвав повноцінний вступ України до Євросоюзу. За його словами, це має не лише політичне та економічне значення, а й є питанням безпеки для України та всього ЄС.

Зеленський наголосив, що членство України в Європейському Союзі допоможе усунути геополітичну невизначеність, якою Росія користувалася для дестабілізації України та європейських країн.

Другим пріоритетом президент назвав розвиток секторальної інтеграції України з ЄС уже зараз. За його словами, Україна має стати невід’ємною частиною європейських процесів, що сприятиме ухваленню подальших політичних рішень щодо вступу.

Третім напрямом Зеленський визначив зміцнення практичної співпраці з європейськими партнерами напередодні зими. Він зазначив, що відносини з Брюсселем, європейськими столицями та громадами мають бути спрямовані на отримання конкретної підтримки для захисту українців.

Президент підкреслив, що Україна очікує на результати цієї роботи та продовжить поглиблювати співпрацю з Європейським Союзом. Новина доповнюється...