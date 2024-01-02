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Україна вийшла з Ради командувачів прикордонними військами СНД

2 січня 2024 18:57
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Україна вийшла з Ради командувачів прикордонними військами СНД
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський нагороджує прикордонників "Гвардії наступу". Фото: ДПСУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами". Ця угода була підписана в рамках країн Співдружності Незалежних Держав ще у 1992 році.

Відповідний указ №1/2024 оприлюднений на сайті Офісу президента України.

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"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: Вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві", — йдеться у тексті указу.

Скриншот. Сайт Офісу президента України

В тексті документа також зазначено, що Міністерство закордонних справ України повинно надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища. 

Ми також писали, що своїм указом президент України звільнив голову Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша.

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