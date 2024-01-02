Украина вышла из Совета командующих пограничными войсками СНГ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский награждает пограничников "Гвардии наступления". Фото: ГНСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками". Это соглашение было подписано в рамках стран Содружества Независимых Государств еще в 1992 году.

Соответствующий указ №1/2024 обнародован на сайте Офиса президента Украины.

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"Согласно пункту 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: Выйти из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками, совершенного 6 июля 1992 в г. Москва", — говорится в тексте указа.

Скриншот. Сайт Офиса президента Украины

В тексте документа также указано, что Министерство иностранных дел Украины должно направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища.

Мы также писали, что своим указом президент Украины уволил главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша.