Україна відзначає День державності: чому свято пов’язане з хрещенням Русі

Пам’ятник Володимиру Великому. Фото: Євгенія Паньків / Unsplash

Іванна Чайка редактор політичних новин

У середу, 15 липня, в Україні відзначають одразу дві пам'ятні дати — День Української державності, та День хрещення Київської Русі. Ці дати об'єднані спільною історичною основою — становленням української державності та духовної традиції.

Новини.LIVE розповідаються, коли з’явився День Української державності, чому його перенесли на нову дату та яке значення воно має сьогодні.

Чому День державності відзначають саме 15 липня

День Української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Ідею заснування свята глава держави оголосив під час урочистостей до 30-річчя Незалежності України, наголосивши на безперервності української державницької традиції від часів Київської Русі до сучасної незалежної держави.

У травні 2022 року Верховна Рада закріпила свято на законодавчому рівні, включивши його до переліку державних свят. Водночас через дію воєнного стану День державності жодного разу не був офіційним вихідним.

До календарної реформи православної церкви України та переходу на новоюліанський календар свято припадало на 28 липня. Після зміни церковного календаря Верховна Рада перенесла його на 15 липня — день вшанування князя Володимира Великого.

Пам’ятник князю Володимиру. Фото: кадр із відео

Перенесення дати пов'язане з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Із 1 вересня 2023 року більшість нерухомих церковних свят почали відзначати на 13 днів раніше, тому разом із днем пам'яті князя Володимира змінилися й дати пов'язаних із ним державних пам'ятних подій.

Чому День державності пов'язаний із Хрещенням Русі

Дата святкування обрана невипадково. Саме князь Володимир Великий у 988 році запровадив християнство як державну релігію Київської Русі. Ця подія стала одним із ключових етапів розвитку українських земель, відкривши шлях до активного розвитку культури, освіти, літописання, архітектури та міжнародних зв'язків.

Водночас історики зазначають, що конкретна дата Хрещення Русі залишається предметом наукових дискусій. Попри це саме день пам'яті князя Володимира став символічною датою для вшанування цієї історичної події. Дослідники також звертають увагу, що християнізація Русі не завершилася за один день. Після хрещення киян процес поширення нової віри тривав ще багато років і поступово охопив інші землі держави.

Українська державність має тисячолітню історію, що бере початок із Русі, політичним і культурним центром якої був Київ. Саме тоді сформувалися державні традиції, які згодом розвивалися в Галицько-Волинській державі, Козацькій державі, Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській Державі Павла Скоропадського, Карпатській Україні та знайшли продовження в сучасній незалежній Україні. До символів цієї спадкоємності належать державний герб, національна грошова одиниця, а також Київ як історичний центр українського державотворення.

Офіційним символом Дня Української державності є композиція з чотирьох тризубів, що утворюють хрест. Вона поєднує головний державний символ України зі знаком князя Володимира Великого та символізує спадкоємність української державності, духовності й національної єдності.

Саме тому День Української державності підкреслює безперервність державотворчих традицій, які формувалися протягом понад тисячі років.

Чому це свято має особливе значення під час війни

В умовах повномасштабної війни День Української державності набув особливого змісту. Він нагадує про право українців на власну державу, незалежність і самовизначення, а також підкреслює історичну тяглість української нації.

Знання власної історії є одним із важливих інструментів протидії російській пропаганді, яка десятиліттями поширює наративи про нібито "спільний народ" або "штучність" української державності. Історичні факти свідчать про протилежне — сучасна Україна продовжує державницьку традицію, що бере свій початок ще за часів Київської Русі.

В умовах російської агресії це свято набуває не лише історичного, а й символічного значення. Воно нагадує, що боротьба України триває не лише за територію, а й за право зберегти власну історію, культуру, національну ідентичність та незалежне майбутнє.

Як писали Новини.LIVE, в Україні планують створити Пантеон. Йдеться про повернення в Україну постатей, що відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності, а також про гідне вшанування героїв і важливих етапів історії.

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