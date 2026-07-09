Україна відкрила Генеральне консульство у французькому Ліоні

Відвідувачі Генконсульства. Фото: МЗС України

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про початок роботи Генерального консульства України у французькому Ліоні. Нова дипломатична установа вже розпочала прийом громадян.

Про це він написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

Відкриття Генконсульства України в Ліоні

За словами очільника МЗС, відкриття консульства стало важливим кроком у розширенні дипломатичної присутності України у Франції, яка є одним із ключових партнерів нашої держави.

"Це важлива подія, над якою ми працювали тривалий час", — зазначив Сибіга.

Будівля консульства. Фото: МЗС України

Генеральне консульство обслуговуватиме українців, які проживають у регіонах Овернь-Рона-Альпи, Прованс-Альпи-Лазурний Берег та на Корсиці. За неофіційними даними, у цьому консульському окрузі проживає близько 45 тисяч громадян України.

Будівля консульства. Фото: МЗС України

Міністр повідомив, що будівля консульства є сучасною, безбар'єрною та відповідає європейським стандартам. Для дітей облаштовано окремий творчий простір із книжками, а в день відкриття установи також стартувала виставка українських художниць "Кольори стійкості", яка триватиме два місяці.

Окрім консульських послуг, нова установа інформуватиме українську громаду про виїзне консульське обслуговування, актуальні зміни та важливі оголошення через офіційний сайт і сторінки в соцмережах.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Китаю Ван Ї. Під час зустрічі сторони обговорили двосторонню співпрацю, дипломатичні контакти та питання завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Україна ініціювала переговори міністра закордонних справ Андрія Сибіги з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським на тлі загострення дискусій між Києвом і Варшавою. Однією з головних тем зустрічі мало стати відновлення конструктивного діалогу між країнами.