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Головна Новини дня Перемовини МЗС України та Польщі у Варшаві завершилися без спільної заяви

Перемовини МЗС України та Польщі у Варшаві завершилися без спільної заяви

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 00:03
Переговори МЗС України та Польщі у Варшаві завершилися без спільної заяви
Андрій Сибіга і Радослав Сікорський. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

У Варшаві відбулися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, однак за їх підсумками спільної заяви сторони не оприлюднили. Зустріч була ініційована українською стороною та мала бути зосереджена на подоланні напруженості в українсько-польських відносинах, а також обговоренні ситуації на фронті.

Про це повідомляє МЗС України, передає Новини.LIVE.

Переговори без публічних підсумків

Після завершення зустрічі Андрій Сибіга залишив будівлю МЗС Польщі, не відповівши на запитання журналістів. Водночас польський міністр Радослав Сікорський на подальшій пресконференції зазначив, що "дипломатія віддає перевагу мовчанню перед публічними демонстраціями".

Він також додав, що не вважає доцільним коментувати хід переговорів публічно, наголосивши на необхідності "терплячої роботи" між сторонами.

Сікорський заявив, що у відносинах між країнами є політичний контекст, зокрема спроби окремих учасників впливати на рейтинги через публічні заяви, що, за його словами, може шкодити двостороннім відносинам.

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Водночас Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X повідомив, що Україна передала польській стороні пакет антикризових пропозицій. Серед них — початок регулярних консультацій між МЗС, зустрічі експертів та істориків, а також розширення діалогу із залученням релігійних лідерів.

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Допис Андрія Сибіги. Скріншот: X

Обговорювали інфраструктуру та співпрацю

За словами українського міністра, під час перемовин також порушувалися питання спрощення митних процедур для громадян і бізнесу та розвиток прикордонної інфраструктури.

Сибіга наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та пам’ятає "безпрецедентну допомогу" Варшави.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Сибіга після чергової масованої російської атаки на Київ 2 липня закликав міжнародних партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України. Він також наголосив на необхідності збільшення військової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію.

Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Кувейт завершив усі необхідні юридичні процедури для набуття чинності міжурядової угоди про співпрацю з Україною у військовій та низці інших сфер. Відтепер документ офіційно відкриває можливості для розширення взаємодії між країнами у сферах безпеки та оборони.

МЗС Андрій Сибіга Радослав Сікорський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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