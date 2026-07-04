Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры МИД Украины и Польши в Варшаве завершились без совместного заявления

Переговоры МИД Украины и Польши в Варшаве завершились без совместного заявления

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 00:03
Переговоры МИД Украины и Польши в Варшаве завершились без совместного заявления
Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Фото: Андрей Сибига/Facebook

В Варшаве состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Польши Радослава Сикорского, однако по их итогам стороны не обнародовали совместного заявления. Встреча была инициирована украинской стороной и должна была быть посвящена преодолению напряженности в украинско-польских отношениях, а также обсуждению ситуации на фронте.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Переговоры без публичных итогов

По завершении встречи Андрей Сибига покинул здание МИД Польши, не ответив на вопросы журналистов. В то же время польский министр Радослав Сикорский на последующей пресс-конференции отметил, что "дипломатия предпочитает молчание публичным демонстрациям".

Он также добавил, что не считает целесообразным публично комментировать ход переговоров, подчеркнув необходимость "терпеливой работы" между сторонами.

Сикорский заявил, что в отношениях между странами существует политический контекст, в частности попытки отдельных участников влиять на рейтинги посредством публичных заявлений, что, по его словам, может нанести ущерб двусторонним отношениям.

Читайте также:

В то же время Андрей Сибига в посте в соцсети X сообщил, что Украина передала польской стороне пакет антикризисных предложений. Среди них — начало регулярных консультаций между МИД, встречи экспертов и историков, а также расширение диалога с привлечением религиозных лидеров.

Перемовини МЗС України та Польщі у Варшаві завершилися без спільної заяви - фото 1
Пост Андрея Сибиги. Скриншот: X

Обсуждали инфраструктуру и сотрудничество

По словам украинского министра, в ходе переговоров также затрагивались вопросы упрощения таможенных процедур для граждан и бизнеса, а также развития приграничной инфраструктуры.

Сибига подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши с первых дней полномасштабного вторжения РФ и помнит "беспрецедентную помощь" Варшавы.

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига после очередной массированной российской атаки на Киев 2 июля призвал международных партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины. Он также подчеркнул необходимость увеличения военной помощи и усиления санкционного давления на Россию.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Кувейт завершил все необходимые юридические процедуры для вступления в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве с Украиной в военной и ряде других сфер. Отныне этот документ официально открывает возможности для расширения взаимодействия между странами в сферах безопасности и обороны.

МИД Андрей Сибига Радослав Сикорский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации