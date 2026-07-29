Україна відбила атаку 80 ворожих БпЛА: збито 65 дронів

Мобільно-вогнева група ППО. Фото: ПС ЗСУ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч проти 29 липня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 65 ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія запустила по Україні 80 безпілотників

У ніч на 29 липня, починаючи з 18:00 28 липня, російські війська здійснили атаку із застосуванням 80 ударних БпЛА. Серед них були дрони типу Shahed, реактивні безпілотники, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО знищила або придушила 65 ворожих безпілотників у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях.

У Повітряних силах зазначили, що атака противника триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Новини.LIVE інформували, що за словами Зеленського, ключовою темою переговорів з Дональдом Трампом у Вашингтоні стало посилення української протиповітряної оборони. Сторони обговорили можливість отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також подальші кроки для зміцнення обороноздатності держави у співпраці зі США.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin, яка є одним із ключових виробників озброєння у США та тривалий час співпрацює з Україною. Зеленський зазначив, що компанія виробляє, зокрема, ракети ATACMS, системи HIMARS, винищувачі F-16 та ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.