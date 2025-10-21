Дефіцит робочої сили в Україні може компенсуватися іммігрантами

Працівники. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук заявив, що на українському ринку праці відчувається гострий дефіцит робочої сили, особливо серед чоловіків. За його словами, питання нестачі кадрів постало ще до повномасштабної війни, а нині воно стало ще більш актуальним.

Про це Роман Ващук сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ващук наголосив, що в умовах демографічного спаду та масового виїзду громадян за кордон Україна може розглядати відкриття ринку праці для іммігрантів із країн Центральної Азії.

За його словами, така тенденція вже спостерігалася у попередні роки — до війни саме вихідці з цього регіону працювали у сфері доставки чи обслуговування в українських містах, зокрема в Києві.

"Це вже було і до війни. Кожна країна, яка колись експортувала робочу силу, дивується, коли в неї починають приїжджати люди з інших держав. Поляки, наприклад, тепер у шоці через українців", — заявив Роман Ващук.

Він також зауважив, що кожен українець, який емігрує, гине на війні або відмовляється від певної професії, фактично звільняє робоче місце, яке можуть зайняти іноземці. Це, на його думку, створює нову соціально-економічну реальність, до якої українському ринку праці доведеться адаптуватися.

