Україна
Україна уже приймає іммігрантів на роботу через брак робочих рук

Україна уже приймає іммігрантів на роботу через брак робочих рук

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 08:20
Оновлено: 08:52
Дефіцит робочої сили в Україні може компенсуватися іммігрантами
Працівники. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук заявив, що на українському ринку праці відчувається гострий дефіцит робочої сили, особливо серед чоловіків. За його словами, питання нестачі кадрів постало ще до повномасштабної війни, а нині воно стало ще більш актуальним.

Про це Роман Ващук сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

В Україні гостро не вистачає працівників серед чоловіків

Ващук наголосив, що в умовах демографічного спаду та масового виїзду громадян за кордон Україна може розглядати відкриття ринку праці для іммігрантів із країн Центральної Азії.

За його словами, така тенденція вже спостерігалася у попередні роки — до війни саме вихідці з цього регіону працювали у сфері доставки чи обслуговування в українських містах, зокрема в Києві.

"Це вже було і до війни. Кожна країна, яка колись експортувала робочу силу, дивується, коли в неї починають приїжджати люди з інших держав. Поляки, наприклад, тепер у шоці через українців", — заявив Роман Ващук. 

Він також зауважив, що кожен українець, який емігрує, гине на війні або відмовляється від певної професії, фактично звільняє робоче місце, яке можуть зайняти іноземці. Це, на його думку, створює нову соціально-економічну реальність, до якої українському ринку праці доведеться адаптуватися.

Нагадаємо, в Україні затвердили додаткові доплати до 200% від окладу працівникам окремих державних установ. 

Тим часом між Болгарією та Росією виник скандал — Кремль звинуватили у спробах заповнити Європу мігрантами. Мовляв, вони передають дані злочинним угрупованням про "ненадійні" ділянки кордону, щоб переправити ними нелегалів. 

робота Україна працівники Азія імміграція робочі місця
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
