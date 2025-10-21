Видео
Україна
Украина принимает иммигрантов на работу из-за нехватки рабочих

Украина принимает иммигрантов на работу из-за нехватки рабочих

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 08:20
обновлено: 08:18
Дефицит рабочей силы в Украине может компенсироваться иммигрантами
Работники. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук заявил, что на украинском рынке труда ощущается острый дефицит рабочей силы, особенно среди мужчин. По его словам, вопрос нехватки кадров встал еще до полномасштабной войны, а сейчас он стал еще более актуальным.

Об этом Роман Ващук сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

В Украине остро не хватает работников среди мужчин

Ващук отметил, что в условиях демографического спада и массового выезда граждан за границу Украина может рассматривать открытие рынка труда для иммигрантов из стран Центральной Азии.

По его словам, такая тенденция уже наблюдалась в предыдущие годы — до войны именно выходцы из этого региона работали в сфере доставки или обслуживания в украинских городах, в частности в Киеве.

"Это уже было и до войны. Каждая страна, которая когда-то экспортировала рабочую силу, удивляется, когда в нее начинают приезжать люди из других государств. Поляки, например, теперь в шоке из-за украинцев", — заявил Роман Ващук.

Он также отметил, что каждый украинец, который эмигрирует, погибает на войне или отказывается от определенной профессии, фактически освобождает рабочее место, которое могут занять иностранцы. Это, по его мнению, создает новую социально-экономическую реальность, к которой украинскому рынку труда придется адаптироваться.

Напомним, в Украине утвердили дополнительные доплаты до 200% от оклада работникам отдельных государственных учреждений.

Между тем между Болгарией и Россией возник скандал — Кремль обвинили в попытках заполнить Европу мигрантами. Мол, они передают данные преступным группировкам о "ненадежных" участках границы, чтобы переправить по ним нелегалов.

работа Украина сотрудники Азия иммиграция рабочие места
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
