Україна уразила Центр космічного зв'язку російської армії

Наслідки удару по Центру космічного зв'язку російської армії. Фото: Генштаб ЗСУ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські воїни уразили Центр космічного зв'язку російської армії. Було проведено процес додаткового аналізу даних атаки 26 червня. Центр космічного зв'язку знаходиться в районі населеного пункту Бєлоомут Московської області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження Центру космічного зв'язку російської армії

У Генштабі ЗСУ зазначили, що йдеться про найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку ЗС держави-терористки у центральному регіоні Росії.

Наслідки ураження. Фото: Генштаб ЗСУ

"Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено)", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 1 липня Сили оборони України завдали удару по підприємству, яке входить до структури "Роскосмосу". Крім того, воїни завдали ударів по обʼєктах на тимчасово окупованій території.

Крім того, українські захисники вдруге уразили російський НПЗ в Уфі, який знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також зафіксовано влучання в обʼєкт ВПК Росії.