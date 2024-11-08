Лубінець зустрівся з Москальковою та обмінявся списками військовополонених

Зустріч обмудсмана Дмитра Лубінця з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсман Дмитро Лубінець на території Республіки Білорусь зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялися списками військовополонених.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Лубінець розповів, що відбулася репатріація тіл загиблих.

"Виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином. Таким чином, ми показуємо, що возз’єднання сімей — це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться", — наголосив він.

Омбудсман Дмитро Лубінець з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Україна та Росія обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони. Також вони обмінялися листами. Країни започаткували новий формат — передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.

"Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ", — додав Лубінець.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, до України повернули ще 563 тіла загиблих військових. Правоохоронні органи та судово-медичні експерти працюватимуть над ідентифікацією загиблих.

Раніше Лубінець відповів на заяву Росії про те, що Україна начебто відмовляється приймати деяких військовополонених, і спростував цю інформацію.