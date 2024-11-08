Лубинец встретился с Москальковой и обменялся списками военнопленных

Встреча обмудсмана Дмитрия Лубинца с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсман Дмитрий Лубинец на территории Республики Беларусь встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Стороны обменялись списками военнопленных.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Лубинец рассказал, что произошла репатриация тел погибших.

"Выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном. Таким образом, мы показываем, что воссоединение семей — это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится", — подчеркнул он.

Омбудсман Дмитрий Лубинец с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украина и Россия обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны. Также они обменялись письмами. Страны начали новый формат — передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ.

"Подчеркну, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ", — добавил Лубинец.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, в Украину вернули еще 563 тела погибших военных. Правоохранительные органы и судебно-медицинские эксперты будут работать над идентификацией погибших.

Ранее Лубинец ответил на заявление России о том, что Украина якобы отказывается принимать некоторых военнопленных, и опроверг эту информацию.