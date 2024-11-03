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Лубінець відповів на заяву РФ про "відмову" України від полонених

3 листопада 2024 09:10
Аркадій Пастула - Редактор
Лубінець спростував заяву РФ про відмову України від полонених
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Аркадій Пастула - Редактор

Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував заяву Росії про те, що Україна нібито відмовляється від деяких військовополонених. Він спростував цю інформацію.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram у неділю, 3 листопада.

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Омбудсман заявив, що хоче отримати від уповноваженої з прав людини в РФ усі списки українських військовополонених, яких Москва терміново готова повернути.

"Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!" — наголосив він.

Лубінець зазначив, що Україна завжди готова приймати всі списки і всіх своїх громадян. 

"Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права!" — пише омбудсман.

Він додав, що зазвичай гальмує ці процеси РФ та використовує це як метод впливу на українське суспільство.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні вдалося повернути з російського полону майже чотири тисячі громадян. 

Також Росія змушена частіше обмінювати військовополонених з Україною через те, що Сили оборони захопили частину Курської області.

Україна полонені росія Дмитро Лубінець війна

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