Лубінець спростував заяву РФ про відмову України від полонених

Лубінець відповів на заяву РФ про "відмову" України від полонених
Омбудсман Дмитро Лубінець прокоментував заяву Росії про те, що Україна нібито відмовляється від деяких військовополонених. Він спростував цю інформацію.
Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram у неділю, 3 листопада.
Реакція Лубінця на заяву РФ
Омбудсман заявив, що хоче отримати від уповноваженої з прав людини в РФ усі списки українських військовополонених, яких Москва терміново готова повернути.
"Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!" — наголосив він.
Лубінець зазначив, що Україна завжди готова приймати всі списки і всіх своїх громадян.
"Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права!" — пише омбудсман.
Він додав, що зазвичай гальмує ці процеси РФ та використовує це як метод впливу на українське суспільство.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні вдалося повернути з російського полону майже чотири тисячі громадян.
Також Росія змушена частіше обмінювати військовополонених з Україною через те, що Сили оборони захопили частину Курської області.
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