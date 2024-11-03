Лубинец опроверг заявление РФ об отказе Украины от пленных

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсман Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление России о том, что Украина отказывается от некоторых военнопленных. Он опроверг эту информацию.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram в воскресенье, 3 ноября.

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Омбудсман заявил, что хочет получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которые Москва срочно готова вернуть.

"Недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных. Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!" — подчеркнул он.

Лубинец отметил, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан.

"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!" — пишет омбудсмен.

Он добавил, что обычно тормозит эти процессы РФ и использует это как метод воздействия на украинское общество.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось вернуть из российского плена почти четыре тысячи граждан.

Также Россия вынуждена чаще обменивать военнопленных с Украиной из-за того, что Силы обороны захватили часть Курской области.