Лубинец опроверг заявление РФ об отказе Украины от пленных

Лубинец ответил на заявление РФ об "отказе" Украины от пленных
Омбудсман Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление России о том, что Украина отказывается от некоторых военнопленных. Он опроверг эту информацию.
Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram в воскресенье, 3 ноября.
Реакция Лубинца на заявление РФ
Омбудсман заявил, что хочет получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которые Москва срочно готова вернуть.
"Недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных. Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!" — подчеркнул он.
Лубинец отметил, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан.
"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!" — пишет омбудсмен.
Он добавил, что обычно тормозит эти процессы РФ и использует это как метод воздействия на украинское общество.
Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось вернуть из российского плена почти четыре тысячи граждан.
Также Россия вынуждена чаще обменивать военнопленных с Украиной из-за того, что Силы обороны захватили часть Курской области.
Читайте Новини.LIVE!