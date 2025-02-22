Дикий заявив, що Україна та Європа частково можуть замінити зброю, яку постачають США

Україна та ЄС здатні частково замінити зброю США, заявив Дикий
Поставки американської зброї Україні, яке забезпечує фронт, складають 30-40%. Проте Європа та українська оборонна промисловість можуть частково це замінити.
Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив військовий аналітик Євген Дикий.
Чи може Україна та Європа замінити допомогу США
"Американської зброї, яка складає десь від 30 до 40 відсотків того, чим ми зараз воюємо. Це багато, це дуже багато. Але по-перше, це не 100%. По-друге, це частково заміняється. Знову ж таки, не повністю, не до кінця, будемо чесними, свої Patriot ми зараз (не зробимо — Ред.), але дуже багато, що зараз заміняється нашою оборонкою", — сказав він.
Дикий зазначив, зараз Україна виготовляє близько третини всієї зброї у своєму війську. І водночас, українське виробництво може перекрити частину озброєння від США. Це можливо в тому випадку, якщо гроші почати витрачати на оборону, а не метро у Києві тощо.
"Якщо ми нарешті почнемо вливати в неї наші гроші, а не закопувати асфальт, будувати за 14 млрд метро зараз посеред війни. 14 млрд тільки на "зелену" гілку київського метро. Це не рахуючи всіх інших оцих асфальтів і так далі. Якщо ми це направимо на свою оболонку, то дуже багато, що ми можемо замінити. Лишається також Європа, яка хоча б половину здатна замінити із того, що зараз дають Штати", — резюмував військовий аналітик.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та анонсував, що незабаром Україна отримає від Швеції 18-й пакет військової допомоги.
Також ми писали, що близко двох тижнів тому, Зеленський зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне і показав йому українську далекобійну зброю.
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