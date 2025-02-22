Дикий заявив, що Україна та Європа частково можуть замінити зброю, яку постачають США

Військовий аналітик Євген Дикий. Фото: скриншот

Поставки американської зброї Україні, яке забезпечує фронт, складають 30-40%. Проте Європа та українська оборонна промисловість можуть частково це замінити.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив військовий аналітик Євген Дикий.

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"Американської зброї, яка складає десь від 30 до 40 відсотків того, чим ми зараз воюємо. Це багато, це дуже багато. Але по-перше, це не 100%. По-друге, це частково заміняється. Знову ж таки, не повністю, не до кінця, будемо чесними, свої Patriot ми зараз (не зробимо — Ред.), але дуже багато, що зараз заміняється нашою оборонкою", — сказав він.

Дикий зазначив, зараз Україна виготовляє близько третини всієї зброї у своєму війську. І водночас, українське виробництво може перекрити частину озброєння від США. Це можливо в тому випадку, якщо гроші почати витрачати на оборону, а не метро у Києві тощо.

"Якщо ми нарешті почнемо вливати в неї наші гроші, а не закопувати асфальт, будувати за 14 млрд метро зараз посеред війни. 14 млрд тільки на "зелену" гілку київського метро. Це не рахуючи всіх інших оцих асфальтів і так далі. Якщо ми це направимо на свою оболонку, то дуже багато, що ми можемо замінити. Лишається також Європа, яка хоча б половину здатна замінити із того, що зараз дають Штати", — резюмував військовий аналітик.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та анонсував, що незабаром Україна отримає від Швеції 18-й пакет військової допомоги.

Також ми писали, що близко двох тижнів тому, Зеленський зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне і показав йому українську далекобійну зброю.