Дикий заявил, что Украина и Европа частично могут заменить оружие, которое поставляют США

Военный аналитик Евгений Дикий. Фото: скриншот

Поставки американского оружия Украине, которое обеспечивает фронт, составляют 30-40%. Однако Европа и украинская оборонная промышленность могут частично это заменить.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил военный аналитик Евгений Дикий.

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"Американского оружия, которое составляет где-то от 30 до 40 процентов того, чем мы сейчас воюем. Это много, это очень много. Но во-первых, это не 100%. Во-вторых, это частично заменяется. Опять же, не полностью, не до конца, будем честными, свои Patriot мы сейчас (не сделаем - Ред.), но очень много, что сейчас заменяется нашей оборонкой", — сказал он.

Дикий отметил, сейчас Украина производит около трети всего оружия в своем войске. И в то же время, украинское производство может перекрыть часть вооружения от США. Это возможно в том случае, если деньги начать тратить на оборону, а не метро в Киеве и тому подобное.

"Если мы наконец начнем вливать в нее наши деньги, а не закапывать асфальт, строить за 14 млрд метро сейчас посреди войны. 14 млрд только на "зеленую" ветку киевского метро. Это не считая всех остальных этих асфальтов и так далее. Если мы это направим на свою оболочку, то очень многое, что мы можем заменить. Остается также Европа, которая хотя бы половину способна заменить из того, что сейчас дают Штаты", — резюмировал военный аналитик.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и анонсировал, что вскоре Украина получит от Швеции 18-й пакет военной помощи.

Также мы писали, что около двух недель назад, Зеленский встретился в Киеве с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне и показал ему украинское дальнобойное оружие.