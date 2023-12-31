Привітання з Щедрим вечором — вірші, проза та листівки до свята Маланки

Українці відзначають свято Маланки. Фото: УНІАН

Уперше українці будуть відзначати Щедрий вечір або Маланки за новим церковним календарем 31 грудня. На Щедрий вечір молодь традиційно перевдягалася і водила "козу Маланку" від хати до хати. Під час цього дійства хлопці та дівчата щедрували, бажаючи господарям дому добробуту, щастя, здоров'я і достатку в Новому році. За це вони отримували частування та монети.

Новини.LIVE пропонує збірку найщиріших та теплих привітань зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати найрідніших, близьких, друзів та знайомих.

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Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі, і надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Щастя зичимо родині,

Миру — неньці-Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

З Щедрим вечором!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим Вечором вітаю!

***

Щедрий вечір йде до хати

Щедро нас обдарувати,

Щедро стіл накрив в світлиці

Медом з хлібом із пшениці.

Сядем разом щедрувати,

Щедро Бога прославляти,

Та Христос хрещається,

Щиро всіх вітати!

***

Щедрую пане газдо,

На довгії роки!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

В нашій Україні свято гарне є!

Це Щедрівка з сином Щедриком іде!

Віхола танцює з Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути в кожному дворі!

І народ повсюди весело співа.

В тих піснях лунають мудрії слова.

На добро і спокій, щастя та любов

Шле благословення віщий дзвін церков!

Щоб на нашу землю повернувся мир,

Наших українців Бог благословив!

***

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Смерекова гілка, золотий горіх!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Зоряна щедрівка і веселий сміх!

Одчиняє брами новорічна ніч!

Щастям і піснями сяє навсібіч!

Щедрий вечір! Добрий вечір! —

Пташці і дитині, зірці і бджолі!

Мир вам у родині! Мир на всій землі!

***

Щедрий вечір, Новий рік —

Ми вітаємо усіх

Діти хай у вашім домі

Будуть всі весь час здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

Новий рік добро навіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

Щедрий вечір, щедрівонька —

Прилетіла ластівка,

Гарно пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Що ми Вам защедрували.

Привітання з Щедрим вечором у прозі

Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне, тяжке та сумне тікають! Радійте, не втрачайте надії та вірте в Перемогу! Зі святом!

***

Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині!

***

Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

***

Щиро вітаю з Щедрим вечором! Нехай любов панує у вашій родині, буде спокій у ваших душах, а цей вечір стане по-справжньому щасливим!

***

У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує у вашій оселі. З Щедрим вечором!

***

Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину з прийдешнім Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!

***

З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

Привітання з Щедрим вечором у красивих листівках

Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Щедрим вечором

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