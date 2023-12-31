Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна святкує Щедрий вечір або Маланки 31 грудня — теплі та щирі привітання arrow

Україна святкує Щедрий вечір або Маланки 31 грудня — теплі та щирі привітання

31 грудня 2023 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Щедрим вечором — вірші, проза та листівки до свята Маланки
Українці відзначають свято Маланки. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Уперше українці будуть відзначати Щедрий вечір або Маланки за новим церковним календарем 31 грудня. На Щедрий вечір молодь традиційно перевдягалася і водила "козу Маланку" від хати до хати. Під час цього дійства хлопці та дівчата щедрували, бажаючи господарям дому добробуту, щастя, здоров'я і достатку в Новому році. За це вони отримували частування та монети.

Новини.LIVE пропонує збірку найщиріших та теплих привітань зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати найрідніших, близьких, друзів та знайомих.

Читайте також:

Щедрий вечір 2023 — теплі та красиві привітання у віршах українською мовою 

Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі, і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Щастя зичимо родині,
Миру — неньці-Україні, 
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
З Щедрим вечором!

***

Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим Вечором вітаю!

***

Щедрий вечір йде до хати
Щедро нас обдарувати,
Щедро стіл накрив в світлиці
Медом з хлібом із пшениці.
Сядем разом щедрувати,
Щедро Бога прославляти,
Та Христос хрещається,
Щиро всіх вітати!

***

Щедрую пане газдо,
На довгії роки!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

***

В нашій Україні свято гарне є!
Це Щедрівка з сином Щедриком іде!
Віхола танцює з Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути в кожному дворі!
І народ повсюди весело співа.
В тих піснях лунають мудрії слова.
На добро і спокій, щастя та любов
Шле благословення віщий дзвін церков!
Щоб на нашу землю повернувся мир,
Наших українців Бог благословив!

***

Щедрий вечір! Добрий вечір!
Смерекова гілка, золотий горіх!
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Зоряна щедрівка і веселий сміх!
Одчиняє брами новорічна ніч!
Щастям і піснями сяє навсібіч!
Щедрий вечір! Добрий вечір! —
Пташці і дитині, зірці і бджолі!
Мир вам у родині! Мир на всій землі!

***

Щедрий вечір, Новий рік —
Ми вітаємо усіх
Діти хай у вашім домі
Будуть всі весь час здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
Новий рік добро навіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
Щедрий вечір, щедрівонька —
Прилетіла ластівка,
Гарно пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Що ми Вам защедрували.

Привітання з Щедрим вечором у прозі

Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне,  тяжке та сумне тікають! Радійте, не втрачайте надії та вірте в Перемогу! Зі святом!

***

Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині!

***

Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно! 

***

Щиро вітаю з Щедрим вечором! Нехай любов панує у вашій родині, буде спокій у ваших душах, а цей вечір стане по-справжньому щасливим!

***

У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує у вашій оселі. З Щедрим вечором!

***

Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину з прийдешнім Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!

***

З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

Привітання з Щедрим вечором у красивих листівках 

Привітання з Щедрим вечором
Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Щедрим вечором у красивих листівках
Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Щедрим вечором: красиві листівки
Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE
Привітання з щедрим вечором: картинки
Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE
Привітання на Щедрий вечір: картинки українською
Привітання з Щедрим вечором. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Щедрим вечором 

 

 

 

Раніше ми повідомляли, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в січні 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі