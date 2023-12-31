Привітання з Щедрим вечором — вірші, проза та листівки до свята Маланки

Україна святкує Щедрий вечір або Маланки 31 грудня — теплі та щирі привітання
Уперше українці будуть відзначати Щедрий вечір або Маланки за новим церковним календарем 31 грудня. На Щедрий вечір молодь традиційно перевдягалася і водила "козу Маланку" від хати до хати. Під час цього дійства хлопці та дівчата щедрували, бажаючи господарям дому добробуту, щастя, здоров'я і достатку в Новому році. За це вони отримували частування та монети.
Новини.LIVE пропонує збірку найщиріших та теплих привітань зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати найрідніших, близьких, друзів та знайомих.
Щедрий вечір 2023 — теплі та красиві привітання у віршах українською мовою
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі, і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
***
Щастя зичимо родині,
Миру — неньці-Україні,
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
З Щедрим вечором!
***
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим Вечором вітаю!
***
Щедрий вечір йде до хати
Щедро нас обдарувати,
Щедро стіл накрив в світлиці
Медом з хлібом із пшениці.
Сядем разом щедрувати,
Щедро Бога прославляти,
Та Христос хрещається,
Щиро всіх вітати!
***
Щедрую пане газдо,
На довгії роки!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
В нашій Україні свято гарне є!
Це Щедрівка з сином Щедриком іде!
Віхола танцює з Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути в кожному дворі!
І народ повсюди весело співа.
В тих піснях лунають мудрії слова.
На добро і спокій, щастя та любов
Шле благословення віщий дзвін церков!
Щоб на нашу землю повернувся мир,
Наших українців Бог благословив!
***
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Смерекова гілка, золотий горіх!
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Зоряна щедрівка і веселий сміх!
Одчиняє брами новорічна ніч!
Щастям і піснями сяє навсібіч!
Щедрий вечір! Добрий вечір! —
Пташці і дитині, зірці і бджолі!
Мир вам у родині! Мир на всій землі!
***
Щедрий вечір, Новий рік —
Ми вітаємо усіх
Діти хай у вашім домі
Будуть всі весь час здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
Новий рік добро навіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
Щедрий вечір, щедрівонька —
Прилетіла ластівка,
Гарно пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Що ми Вам защедрували.
Привітання з Щедрим вечором у прозі
Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне, тяжке та сумне тікають! Радійте, не втрачайте надії та вірте в Перемогу! Зі святом!
***
Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині!
***
Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
***
Щиро вітаю з Щедрим вечором! Нехай любов панує у вашій родині, буде спокій у ваших душах, а цей вечір стане по-справжньому щасливим!
***
У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує у вашій оселі. З Щедрим вечором!
***
Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину з прийдешнім Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!
***
З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!
Привітання з Щедрим вечором у красивих листівках
Відеопривітання з Щедрим вечором
Раніше ми повідомляли, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в січні 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!