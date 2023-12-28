Новий календар свят на січень 2024 — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН

У перший місяць 2024 року на українців чекає кілька важливих дат, серед них День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Соборності України та День пам'яті Героїв Крут.

Новини.LIVE розповідає, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у січні 2024 року.

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Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Тож, допоки ми не здобудемо перемогу у цій важкій війні проти окупанта, навіть у великі свята розраховувати на додатковий відпочинок не варто.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Традиційно в січні буде 31 день, з них:

робочі — 23;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий місяць зими стануть такі дати:

6 та 7 січня;

13 та 14 січня;

20 та 21 січня;

27 та 28 січня.

Настільний календар. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на січень 2024 року — перелік усіх важливих дат

1 січня — Новий рік , День Всесвітніх молитов за мир.

— , День Всесвітніх молитов за мир. 2 січня — День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта.

— День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта. 3 січня — День народження соломинки для коктейлів.

— День народження соломинки для коктейлів. 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля.

— Всесвітній день азбуки Брайля. 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день.

— Міжнародний розвантажувальний день. 11 січня — Всесвітній день "Дякую".

— Всесвітній день "Дякую". 12 січня — День українського політв'язня, Всесвітній день дочки.

— День українського політв'язня, Всесвітній день дочки. 14 січня — Новий рік (старий стиль).

— Новий рік (старий стиль). 16 січня — Всесвітній день Бітлз, День льодовика.

— Всесвітній день Бітлз, День льодовика. 17 січня — Всесвітній день снігу.

— Всесвітній день снігу. 20 січня — День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

Військовий, який боронив Донецький аеропорт. Фото: Getty Images

21 січня — Міжнародний день обіймів.

— Міжнародний день обіймів. 22 січня — День Соборності України.

Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН

23 січня — День ручного письма.

— День ручного письма. 24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.

— Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України. 26 січня — Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України.

— Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України. 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Фото: radiosvoboda.org

28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних.

— Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних. 29 січня — День пам'яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.

День пам'яті Героїв Крут. Фото: УНІАН

30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України.

— День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на січень 2024 року. Коли відзначатимемо Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.