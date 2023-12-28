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Календар свят на січень 2024 — коли та які важливі дати відзначають українці

28 грудня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Новий календар свят на січень 2024 — що та коли відзначаємо, вихідні дні
Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У перший місяць 2024 року на українців чекає кілька важливих дат, серед них День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Соборності України та День пам'яті Героїв Крут.

Новини.LIVE розповідає, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у січні 2024 року.

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Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Тож, допоки ми не здобудемо перемогу у цій важкій війні проти окупанта, навіть у великі свята розраховувати на додатковий відпочинок не варто.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.  

Традиційно в січні буде 31 день, з них:

  • робочі — 23;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий місяць зими стануть такі дати:

  • 6 та 7 січня;
  • 13 та 14 січня; 
  • 20 та 21 січня; 
  • 27 та 28 січня.

 

Вихідні та робочі дні у січні 2024 року — скільки відпочиватимуть українці
Настільний календар. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на січень 2024 року — перелік усіх важливих дат

  • 1 січня — Новий рік, День Всесвітніх молитов за мир.
  • 2 січня — День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта.
  • 3 січня — День народження соломинки для коктейлів.
  • 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля.
  • 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день.
  • 11 січня — Всесвітній день "Дякую".
  • 12 січня — День українського політв'язня, Всесвітній день дочки.
  • 14 січня — Новий рік (старий стиль).
  • 16 січня — Всесвітній день Бітлз, День льодовика.
  • 17 січня — Всесвітній день снігу.
  • 20 січняДень пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

 

День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів 2024
Військовий, який боронив Донецький аеропорт. Фото: Getty Images
  • 21 січня — Міжнародний день обіймів.
  • 22 січняДень Соборності України.

 

Коли День Соборності України 2024 року
Українці відзначають День Соборності України. Фото: УНІАН
  • 23 січня — День ручного письма.
  • 24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.
  • 26 січня — Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України.
  • 27 січняМіжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

 

Коли Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Фото: radiosvoboda.org
  • 28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних.
  • 29 січняДень пам'яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.

 

Коли День пам'яті Героїв Крут
День пам'яті Героїв Крут. Фото: УНІАН
  • 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України.
  • 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на січень 2024 року. Коли відзначатимемо Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

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