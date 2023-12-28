Новый календарь праздников на январь 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни

Календарь праздников на январь 2024 — когда и какие важные даты отмечают украинцы
В первый месяц 2024 года украинцев ждет несколько важных дат, среди них День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины и День памяти Героев Крут.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2024 года.
Выходные и рабочие дни в январе 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы
Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.
Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.
При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Традиционно в январе будет 31 день, из них:
- рабочие — 23;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:
- 6 и 7 января;
- 13 и 14 января;
- 20 и 21 января;
- 27 и 28 января.
Новый календарь праздников на январь 2024 года — список всех важных дат
- 1 января — Новый год, День Всемирных молитв за мир.
- 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта.
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей.
- 4 января — Всемирный день азбуки Брайля.
- 5 января — Международный разгрузочный день.
- 11 января — Всемирный день "Спасибо".
- 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери.
- 14 января — Новый год (старый стиль).
- 16 января — Всемирный день Битлз, День ледника.
- 17 января — Всемирный день снега.
- 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.
- 21 января — Международный день объятий.
- 22 января — День Соборности Украины.
- 23 января — День ручного письма.
- 24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины.
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.
- 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.
- 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
- 31 января — Международный день ювелира.
Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года. Когда отметим Обрезание Господне и Крещение Господне.
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