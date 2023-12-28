Новый календарь праздников на январь 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни

Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН

В первый месяц 2024 года украинцев ждет несколько важных дат, среди них День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины и День памяти Героев Крут.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2024 года.

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Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

рабочие — 23;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:

6 и 7 января;

13 и 14 января;

20 и 21 января;

27 и 28 января.

Настольный календарь. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на январь 2024 года — список всех важных дат

1 января — Новый год , День Всемирных молитв за мир.

— , День Всемирных молитв за мир. 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта.

— День научной фантастики, Всемирный день интроверта. 3 января — День рождения соломинки для коктейлей.

— День рождения соломинки для коктейлей. 4 января — Всемирный день азбуки Брайля.

— Всемирный день азбуки Брайля. 5 января — Международный разгрузочный день.

— Международный разгрузочный день. 11 января — Всемирный день "Спасибо".

— Всемирный день "Спасибо". 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери.

— День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери. 14 января — Новый год (старый стиль).

— Новый год (старый стиль). 16 января — Всемирный день Битлз, День ледника.

— Всемирный день Битлз, День ледника. 17 января — Всемирный день снега.

— Всемирный день снега. 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.

Военный, защищавший Донецкий аэропорт. Фото: Getty Images

21 января — Международный день объятий.

— Международный день объятий. 22 января — День Соборности Украины.

Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН

23 января — День ручного письма.

— День ручного письма. 24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины.

— Международный день образования и День внешней разведки Украины. 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

— Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины. 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: radiosvoboda.org

28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.

— Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных. 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.

День памяти Героев Крут. Фото: УНИАН

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

— День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. 31 января — Международный день ювелира.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года. Когда отметим Обрезание Господне и Крещение Господне.