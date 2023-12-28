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Календарь праздников на январь 2024 — когда и какие важные даты отмечают украинцы

28 декабря 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новый календарь праздников на январь 2024 — что и когда отмечаем, выходные дни
Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц 2024 года украинцев ждет несколько важных дат, среди них День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины и День памяти Героев Крут.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2024 года.

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Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

  • рабочие — 23;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:

  • 6 и 7 января;
  • 13 и 14 января;
  • 20 и 21 января;
  • 27 и 28 января.

 

Выходные и рабочие дни в январе 2024 года - сколько будут отдыхать украинцы
Настольный календарь. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на январь 2024 года — список всех важных дат

  • 1 январяНовый год, День Всемирных молитв за мир.
  • 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта.
  • 3 января — День рождения соломинки для коктейлей.
  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля.
  • 5 января — Международный разгрузочный день.
  • 11 января — Всемирный день "Спасибо".
  • 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери.
  • 14 января — Новый год (старый стиль).
  • 16 января — Всемирный день Битлз, День ледника.
  • 17 января — Всемирный день снега.
  • 20 январяДень памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.

 

День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов 2024
Военный, защищавший Донецкий аэропорт. Фото: Getty Images
  • 21 января — Международный день объятий.
  • 22 январяДень Соборности Украины.

 

Когда День Соборности Украины 2024 года
Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН
  • 23 января — День ручного письма.
  • 24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины.
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
  • 27 январяМеждународный день памяти жертв Холокоста.

 

Когда Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: radiosvoboda.org
  • 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.
  • 29 январяДень памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.

 

Когда День памяти Героев Крут
День памяти Героев Крут. Фото: УНИАН
  • 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
  • 31 января — Международный день ювелира.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года. Когда отметим Обрезание Господне и Крещение Господне.

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