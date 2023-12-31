Поздравления с Щедрым вечером — стихи, проза и открытки к празднику Маланки

Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: УНИАН

Впервые украинцы будут отмечать Щедрый вечер или Маланки по новому церковному календарю 31 декабря. На Щедрый вечер молодежь традиционно переодевалась и водила козу Маланку от дома к дому. Во время этого действа ребята щедровали, желая хозяевам дома благополучия, счастья, здоровья и изобилия в Новом году. За это они получали угощение и монеты.

Новини.LIVE предлагает сборник самых искренних и теплых поздравлений с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать самых родных, близких, друзей и знакомых.

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Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі, і надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Щастя зичимо родині,

Миру — неньці-Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

З Щедрим вечором!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим Вечором вітаю!

***

Щедрий вечір йде до хати

Щедро нас обдарувати,

Щедро стіл накрив в світлиці

Медом з хлібом із пшениці.

Сядем разом щедрувати,

Щедро Бога прославляти,

Та Христос хрещається,

Щиро всіх вітати!

***

Щедрую пане газдо,

На довгії роки!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

В нашій Україні свято гарне є!

Це Щедрівка з сином Щедриком іде!

Віхола танцює з Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути в кожному дворі!

І народ повсюди весело співа.

В тих піснях лунають мудрії слова.

На добро і спокій, щастя та любов

Шле благословення віщий дзвін церков!

Щоб на нашу землю повернувся мир,

Наших українців Бог благословив!

***

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Смерекова гілка, золотий горіх!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Зоряна щедрівка і веселий сміх!

Одчиняє брами новорічна ніч!

Щастям і піснями сяє навсібіч!

Щедрий вечір! Добрий вечір! —

Пташці і дитині, зірці і бджолі!

Мир вам у родині! Мир на всій землі!

***

Щедрий вечір, Новий рік —

Ми вітаємо усіх

Діти хай у вашім домі

Будуть всі весь час здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

Новий рік добро навіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

Щедрий вечір, щедрівонька —

Прилетіла ластівка,

Гарно пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Що ми Вам защедрували.

Поздравление с Щедрым вечером в прозе

Пусть сердце веселится в Щедрый вечер, а мысли о земном, тяжелом и грустном бегут! Радуйтесь, не теряйте надежды и верьте в Победу! С праздником!

***

Счастливых праздников! Счастливого Щедрого вечера и Нового года! Божьей благодати и мира, успехов и счастья вашей семье!

***

Вкусной кутьи, смеха в вашем доме и Победы! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!

***

Поздравляю с Щедрым вечером! Пусть любовь властвует в вашей семье, будет покой в ваших душах, а этот вечер станет по-настоящему счастливым!

***

В этот вечер принято желать щедрости, так что я желаю щедрости вашему сердцу, щедрости вашему дому и щедрости со стороны судьбы! Пусть вас обходят невзгоды, а благополучие царит в вашем доме. С Щедрым вечером!

***

Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье! Поздравляю вас и вашу семью с Новым годом, Щедрым вечером и Меланкой! Пусть в вашей семье царят мир и согласие, дети растут здоровыми, а счастье и благополучие не оставляют ваш дом! Веселых праздников и чистых мыслей!

***

С Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!

Поздравления с Щедрым вечером в красивых открытках

Поздравления с Щедрым вечером. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Щедрым вечером. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Щедрым вечером. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Щедрым вечером. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Щедрым вечером. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Щедрым вечером

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