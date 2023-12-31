Поздравления с Щедрым вечером — стихи, проза и открытки к празднику Маланки

Украина отмечает Щедрый вечер или Маланки 31 декабря — искренние поздравления
Впервые украинцы будут отмечать Щедрый вечер или Маланки по новому церковному календарю 31 декабря. На Щедрый вечер молодежь традиционно переодевалась и водила козу Маланку от дома к дому. Во время этого действа ребята щедровали, желая хозяевам дома благополучия, счастья, здоровья и изобилия в Новом году. За это они получали угощение и монеты.
Новини.LIVE предлагает сборник самых искренних и теплых поздравлений с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать самых родных, близких, друзей и знакомых.
Щедрый вечер 2023 — теплые и красивые поздравления в стихах на украинском языке
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі, і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
***
Щастя зичимо родині,
Миру — неньці-Україні,
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
З Щедрим вечором!
***
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим Вечором вітаю!
***
Щедрий вечір йде до хати
Щедро нас обдарувати,
Щедро стіл накрив в світлиці
Медом з хлібом із пшениці.
Сядем разом щедрувати,
Щедро Бога прославляти,
Та Христос хрещається,
Щиро всіх вітати!
***
Щедрую пане газдо,
На довгії роки!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
В нашій Україні свято гарне є!
Це Щедрівка з сином Щедриком іде!
Віхола танцює з Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути в кожному дворі!
І народ повсюди весело співа.
В тих піснях лунають мудрії слова.
На добро і спокій, щастя та любов
Шле благословення віщий дзвін церков!
Щоб на нашу землю повернувся мир,
Наших українців Бог благословив!
***
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Смерекова гілка, золотий горіх!
Щедрий вечір! Добрий вечір!
Зоряна щедрівка і веселий сміх!
Одчиняє брами новорічна ніч!
Щастям і піснями сяє навсібіч!
Щедрий вечір! Добрий вечір! —
Пташці і дитині, зірці і бджолі!
Мир вам у родині! Мир на всій землі!
***
Щедрий вечір, Новий рік —
Ми вітаємо усіх
Діти хай у вашім домі
Будуть всі весь час здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
Новий рік добро навіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
Щедрий вечір, щедрівонька —
Прилетіла ластівка,
Гарно пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Що ми Вам защедрували.
Поздравление с Щедрым вечером в прозе
Пусть сердце веселится в Щедрый вечер, а мысли о земном, тяжелом и грустном бегут! Радуйтесь, не теряйте надежды и верьте в Победу! С праздником!
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Счастливых праздников! Счастливого Щедрого вечера и Нового года! Божьей благодати и мира, успехов и счастья вашей семье!
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Вкусной кутьи, смеха в вашем доме и Победы! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!
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Поздравляю с Щедрым вечером! Пусть любовь властвует в вашей семье, будет покой в ваших душах, а этот вечер станет по-настоящему счастливым!
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В этот вечер принято желать щедрости, так что я желаю щедрости вашему сердцу, щедрости вашему дому и щедрости со стороны судьбы! Пусть вас обходят невзгоды, а благополучие царит в вашем доме. С Щедрым вечером!
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Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье! Поздравляю вас и вашу семью с Новым годом, Щедрым вечером и Меланкой! Пусть в вашей семье царят мир и согласие, дети растут здоровыми, а счастье и благополучие не оставляют ваш дом! Веселых праздников и чистых мыслей!
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С Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!
Поздравления с Щедрым вечером в красивых открытках
Видеопоздравления с Щедрым вечером
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