Гетманцев заявив, що Україна прагне стати світовим лідером у виробництві дронів

Данило Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Україна розширює виробництво дронів, щоб стати світовим лідером. Також країні треба дивитися ще далі — у космос.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що сказав Гетманцев про виробництво дронів

Голова фінансового комітету розповів, що пільги для виробників дронів мали завершитися 1 січня, тому ключовим завданням було продовжити їх ще на рік.

"Тому важливо для нас було прийняти закон, яким би ми пролонгували на наступний рік ці пільги. Це таке з одного боку технічне рішення, а з іншого боку дуже важливо для виробників і постачальників", — пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що опікується оборонно-промисловим комплексом і саме виробництво безпілотників є тою новою технологією, яка займає великий обсяг українського виробництва.

"Ми розширюємо його, ми робимо їх різними і наземними, і повітряними, і водними, і підводними. Тобто робимо все, аби нам вдалося б стати світовими лідерами з виробництва цього товару", — розповів голова фінансового комітету.

Також Гетманцев додав, що в майбутньому Україні потрібно дивитися в напрямку космосу.

"Протистояння між великими державами буде, це очевидно, і воно вже йде. І космос є частиною цього протистояння, тому дійсно про космос ми також маємо думати", — резюмував він.

