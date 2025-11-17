Гетманцев заявил, что Украина стремится стать мировым лидером в производстве дронов

Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Украина расширяет производство дронов, чтобы стать мировым лидером. Также стране надо смотреть еще дальше — в космос.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что сказал Гетманцев о производстве дронов

Глава финансового комитета рассказал, что льготы для производителей дронов должны были завершиться 1 января, поэтому ключевой задачей было продлить их еще на год.

"Поэтому важно для нас было принять закон, которым бы мы пролонгировали на следующий год эти льготы. Это такое с одной стороны техническое решение, а с другой стороны очень важно для производителей и поставщиков", — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что занимается оборонно-промышленным комплексом и именно производство беспилотников является той новой технологией, которая занимает большой объем украинского производства.

"Мы расширяем его, мы делаем их разными и наземными, и воздушными, и водными, и подводными. То есть делаем все, чтобы нам удалось бы стать мировыми лидерами по производству этого товара", — рассказал глава финансового комитета.

Также Гетманцев добавил, что в будущем Украине нужно смотреть в направлении космоса.

"Противостояние между великими державами будет, это очевидно, и оно уже идет. И космос является частью этого противостояния, поэтому действительно о космосе мы также должны думать", — резюмировал он.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине началось серийное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS, которые способны сбивать "Шахеды".

Также мы информировали, что по нашим ГУР, Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР, чтобы те собирали "Шахеды".