Україна
Украина стремится стать мировым лидером в дронах, — Гетманцев

Украина стремится стать мировым лидером в дронах, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 02:10
обновлено: 02:23
Гетманцев заявил, что Украина стремится стать мировым лидером в производстве дронов
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Украина расширяет производство дронов, чтобы стать мировым лидером. Также стране надо смотреть еще дальше — в космос.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. 

Читайте также:

Что сказал Гетманцев о производстве дронов

 

Глава финансового комитета рассказал, что льготы для производителей дронов должны были завершиться 1 января, поэтому ключевой задачей было продлить их еще на год.

"Поэтому важно для нас было принять закон, которым бы мы пролонгировали на следующий год эти льготы. Это такое с одной стороны техническое решение, а с другой стороны очень важно для производителей и поставщиков", — пояснил Гетманцев.

Он отметил, что занимается оборонно-промышленным комплексом и именно производство беспилотников является той новой технологией, которая занимает большой объем украинского производства.

"Мы расширяем его, мы делаем их разными и наземными, и воздушными, и водными, и подводными. То есть делаем все, чтобы нам удалось бы стать мировыми лидерами по производству этого товара", — рассказал глава финансового комитета.

Также Гетманцев добавил, что в будущем Украине нужно смотреть в направлении космоса.

"Противостояние между великими державами будет, это очевидно, и оно уже идет. И космос является частью этого противостояния, поэтому действительно о космосе мы также должны думать", — резюмировал он.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине началось серийное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS, которые способны сбивать "Шахеды".

Также мы информировали, что по нашим ГУР, Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР, чтобы те собирали "Шахеды".

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
