Семеро українців повернулися з російської неволі

Україна повернула з російського полону ще сімох цивільних
Україні вдалося повернути додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала після початку повномасштабного вторгнення. Усі вони були затримані окупантами у 2022 році на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.
Україна звільнила цивільних із полону
За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повернення стало можливим завдяки гуманітарній взаємодії з російською стороною та спільній роботі Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки й інших органів, які працюють у межах Координаційного штабу.
Серед звільнених — українці віком від 35 до 66 років, яких росіяни незаконно затримали в Маріуполі, а також у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях. Зокрема, один із чоловіків був викрадений у Бучанському районі, інший — дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.
Також додому повернувся доброволець бригади "Ангели Тайри", якого окупанти затримали разом із легендарною парамедикинею Тайрою. Її вдалося звільнити раніше.
Лубінець наголосив, що держава забезпечить звільненим необхідну підтримку та захист їхніх прав. Він також підкреслив, що Україна продовжить працювати над поверненням усіх своїх громадян — як цивільних, так і військових, яких Росія незаконно утримує в неволі.
Як повідомляли Новини.LIVE, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах з російської неволі вдалося повернути 160 українських захисників. Більшість зі звільнених перебували в полоні з 2022 року.
Також Новини.LIVE писали, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив про підготовку до нового етапу обміну військовополоненими. За його словами, відповідні процеси вже тривають, а робота над поверненням українців із російської неволі продовжується.