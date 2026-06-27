Семеро українців повернулися з російської неволі

Військовополонений. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україні вдалося повернути додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала після початку повномасштабного вторгнення. Усі вони були затримані окупантами у 2022 році на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Україна звільнила цивільних із полону

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повернення стало можливим завдяки гуманітарній взаємодії з російською стороною та спільній роботі Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки й інших органів, які працюють у межах Координаційного штабу.

Серед звільнених — українці віком від 35 до 66 років, яких росіяни незаконно затримали в Маріуполі, а також у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях. Зокрема, один із чоловіків був викрадений у Бучанському районі, інший — дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

Також додому повернувся доброволець бригади "Ангели Тайри", якого окупанти затримали разом із легендарною парамедикинею Тайрою. Її вдалося звільнити раніше.

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Лубінець наголосив, що держава забезпечить звільненим необхідну підтримку та захист їхніх прав. Він також підкреслив, що Україна продовжить працювати над поверненням усіх своїх громадян — як цивільних, так і військових, яких Росія незаконно утримує в неволі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 червня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах з російської неволі вдалося повернути 160 українських захисників. Більшість зі звільнених перебували в полоні з 2022 року.

Також Новини.LIVE писали, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив про підготовку до нового етапу обміну військовополоненими. За його словами, відповідні процеси вже тривають, а робота над поверненням українців із російської неволі продовжується.