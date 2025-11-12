Відео
Головна Новини дня Україна повернула з окупації велику групу дітей, — Єрмак

Україна повернула з окупації велику групу дітей, — Єрмак

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 00:13
Оновлено: 00:18
Єрмак заявив, що Україна повернула велику группу дітей з окупації 11 листопада
Українські діти з прапорами України. Ілюстративне фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій велику групу дітей та підлітків. Це відбулось у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це 11 листопада у Telegram розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Що відомо про дітей, яких вдалося повернути

"10-річну дівчинку однокласники залякували через її українське походження, а її молодших братів у садочку змушували співати російські пісні й збирати гроші для армії окупантів. 7-річна дівчинка та її 2-річний брат втратили маму через бездіяльність російських лікарів, а окупаційні служби намагалися відправити їх до інтернату, попри наявність рідних", — пише Єрмак.

Також він розповів, що ще одного хлопця, якому 19 років, військові РФ катували й погрожували розстрілом через родича, який служив у Збройних силах України. Причому після досягнення повноліття ворог поставив його на військовий облік.

"Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно утримуваних осіб, а також усім партнерам, які допомогли врятувати дітей", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, що 31 жовтня Україна також повернула додому дітей, які були в окупації та яких ворог депортував до Росії. Відтепер вони знову возз'єдналися із сім'ями.

Також ми писали, що за даними BBC, Росія готує дітей з тимчасово окупованих територій до війни. Мова йде про десятки тисяч дітей.

Андрій Єрмак діти українці окупація війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
