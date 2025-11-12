Видео
Украина вернула из оккупации большую группу детей, — Ермак

Украина вернула из оккупации большую группу детей, — Ермак

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 00:13
обновлено: 00:18
Ермак заявил, что Украина вернула большую группу детей из оккупации 11 ноября
Украинские дети с флагами Украины. Иллюстративное фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Украине удалось спасти с временно оккупированных территорий большую группу детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. 

Об этом 11 ноября в Telegram рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Что известно о детях, которых удалось вернуть

"10-летнюю девочку одноклассники запугивали из-за ее украинского происхождения, а ее младших братьев в саду заставляли петь русские песни и собирать деньги для армии оккупантов. 7-летняя девочка и ее 2-летний брат потеряли маму из-за бездействия российских врачей, а оккупационные службы пытались отправить их в интернат, несмотря на наличие родных", — пишет Ермак.

Также он рассказал, что еще одного парня, которому 19 лет, военные РФ пытали и угрожали расстрелом из-за родственника, который служил в Вооруженных силах Украины. Причем после достижения совершеннолетия враг поставил его на воинский учет.

"Сегодня все дети в безопасности, получают необходимую поддержку, помощь с документами и возможность начать жизнь заново в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно удерживаемых лиц, а также всем партнерам, которые помогли спасти детей", — резюмировал глава ОП.

Напомним, что 31 октября Украина также вернула домой детей, которые были в оккупации и которых враг депортировал в Россию. Отныне они снова воссоединились с семьями.

Также мы писали, что по данным BBC, Россия готовит детей с временно оккупированных территорий к войне. Речь идет о десятках тысяч детей.

Андрей Ермак дети украинцы оккупация война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
