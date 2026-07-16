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Головна Новини дня Україна повернула тіла 501 загиблого: розпочнеться ідентифікація

Україна повернула тіла 501 загиблого: розпочнеться ідентифікація

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 15:03
Україна повернула тіла 501 загиблого для ідентифікації
Термінова новина

У межах репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за інформацією російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Наразі правоохоронці разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в організації повернення тіл.

Також окремо відзначили роботу військових і представників цивільно-військового співробітництва, які забезпечують транспортування репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, передачу тіл правоохоронцям та організацію подальших експертних досліджень.

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Червоний Хрест війна в Україні загиблі
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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