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Главная Новости дня Украина вернула тела 501 погибшего: начнется идентификация

Украина вернула тела 501 погибшего: начнется идентификация

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 15:03
Украина вернула тела 501 погибшего для идентификации
Срочная новость

В рамках репатриационных мероприятий в Украину были возвращены 501 тело погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. В настоящее время правоохранительные органы совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые процедуры для установления личности каждого погибшего.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриацию удалось осуществить благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Службы безопасности Украины, Вооружённых сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в организации возвращения тел.

Также отдельно отметили работу военных и представителей гражданско-военного сотрудничества, которые обеспечивают транспортировку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, передачу тел правоохранительным органам и организацию дальнейших экспертных исследований.

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После завершения процедуры идентификации семьям погибших сообщат необходимую информацию. Новость дополняется...

Красный Крест война в Украине погибшие
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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