Обмін тілами — Україна "на щиті" повернула ще 1200 полеглих воїнів

Репатріація тіл загиблих. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників. Зараз організовано транспортування тіл до спеціалізованих державних установ для ідентифікації.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в Telegram у неділю, 15 червня.

Реклама

Читайте також:

Репатріація тіл

Умєров зазначив, що 15 червня було проведено репатріацію до України тіл ще 1200 загиблих.

"З боку Міністерства оборони забезпечено участь відповідних підрозділів у репатріаційних заходах, організовано транспортування тіл до спеціалізованих державних установ для ідентифікації", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони подякував особовому складу Збройних сил України, який виконує цю важливу місію.

Нагадаємо, 11 червня до України повернули тіла 1212 полеглих захисників, які обороняли країну на різних напрямках.

Також 1200 тіл загиблих військових було передано Україні 13 червня.

Крім того, 14 червня в Україну репатріювали тіла 1200 військових.