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Украина вернула еще 1200 тел погибших военных

15 июня 2025 12:45
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обмен телами — Украина "на щите" вернула еще 1200 павших воинов
Репатриация тел погибших. Фото: t.me/Koord_shtab
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украину вернули тела еще 1200 погибших защитников. Сейчас организована транспортировка тел в специализированные государственные учреждения для идентификации.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Telegram в воскресенье, 15 июня.

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Репатриация тел

Умеров отметил, что 15 июня была проведена репатриация в Украину тел еще 1200 погибших.

"Со стороны Министерства обороны обеспечено участие соответствующих подразделений в репатриационных мероприятиях, организована транспортировка тел в специализированные государственные учреждения для идентификации", — говорится в сообщении.

Министр обороны поблагодарил личный состав Вооруженных сил Украины, который выполняет эту важную миссию.

Напомним, 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников, которые обороняли страну на разных направлениях.

Также 1200 тел погибших военных были переданы Украине 13 июня.

Кроме того, 14 июня в Украину репатриировали тела 1200 военных.

Минобороны смерть ВСУ военные погибшие Рустем Умеров
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