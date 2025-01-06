Експорт цукру — Україна побила історичний рекорд

Експорт цукру. Ілюстративне фото: uz24

За 2024 рік Україна побила історичний рекорд з експорту цукру. На зовнішні ринки було направлено 746,3 тис. тонн цукру на суму 419 млн доларів.

Про це повідомили у Національній асоціації цукровиків України "Укрцукор".

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Експорт українського цукру

У відомстві відзначили, що 2024 рік став рекордним для вітчизняної цукрової галузі. Українські цукровики встановили історичний рекорд по експорту цукру, спрямувавши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цукру на суму 419 млн доларів.

"Це найвищий показник експорту цукру в рамках календарного року згідно зі статистикою, яка бере свій початок у 1997 році, коли було створено Національну Асоціацію цукровиків України ("Укрцукор")", — йдеться у повідомленні.

Так, відомо, що 40% упродовж року було спрямовано у країни Європейського Союзу, а 60% склав експорт на Світовий ринок.

Експорт цукру з України. Фото: facebook/Ukrsugar

Водночас на Світовому ринку цукор з України найбільше експортували до таких країн:

Туреччина — 16%;

Лівія — 12%;

Камерун — 8%;

Північна Македонія — 7%;

Сомалі — 6%;

Ліван — 5%;

Ізраїль — 5%;

Шрі-Ланка — 4%;

всі інші країни — 37%.

Експорт цукру на Світовий ринок. Фото: facebook/Ukrsugar

Водночас у відомстві зазначили, що порівняно з 2023 роком експорт цукру збільшився на 47%, а порівно з 2021 року — на 29 разів.

Скриншот допису "Укрцукор"

Нагадаємо, у 2024/25 маркетинговому році аграріям вдалося доставити за кордон понад 20 млн тонн зерна. Війна не завадила експортувати зернові культури.

Також ми писали, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, в рамках гуманітарної допомоги. Співпраця між країнами, ймовірно, продовжуватиметься й надалі.