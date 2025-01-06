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Украина побила исторический рекорд по экспорту сахара

6 января 2025 11:10
Карина Приходько - Редактор
Экспорт сахара — Украина побила исторический рекорд
Экспорт сахара. Иллюстративное фото: uz24
Карина Приходько - Редактор

За 2024 год Украина побила исторический рекорд по экспорту сахара. На внешние рынки было направлено 746,3 тыс. тонн сахара на сумму 419 млн долларов.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор".

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Экспорт украинского сахара

В ведомстве отметили, что 2024 год стал рекордным для отечественной сахарной отрасли. Украинские сахарники установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн сахара на сумму 419 млн долларов.

"Это самый высокий показатель экспорта сахара в рамках календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная Ассоциация сахарников Украины ("Укрцукор")", — говорится в сообщении.

Так, известно, что 40% на протяжении года было направлено в страны Европейского Союза, а 60%  составил экспорт на Мировой рынок. 

экспорт украинского сахара
Экспорт сахара из Украины. Фото: facebook/Ukrsugar

В то же время на Мировом рынке сахар из Украины больше всего экспортировали в такие страны:

  • Турция — 16%;
  • Ливия — 12%;
  • Камерун — 8%;
  • Северная Македония — 7%;
  • Сомали — 6%;
  • Ливан — 5%;
  • Израиль — 5%;
  • Шри-Ланка — 4%;
  • все остальные страны — 37%.
экспорт сахара из Украины
Экспорт сахара на Мировой рынок. Фото: facebook/Ukrsugar

В то же время в ведомстве отметили, что по сравнению с 2023 годом экспорт сахара увеличился на 47%, а по сравнению с 2021 года — в 29 раз.

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Скриншот сообщения "Укрцукор"

Напомним, в 2024/25 маркетинговом году аграриям удалось доставить за границу более 20 млн тонн зерна. Война не помешала экспортировать зерновые культуры.

Также мы писали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, в рамках гуманитарной помощи. Сотрудничество между странами, вероятно, будет продолжаться и в дальнейшем.

сахар продукты рекорд Украина экспорт

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