Українські дипломи про освіту визнаватимуть в Молдові — підписано угоду

Міхай Попшой і Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Відтепер українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові, а молдовські документи в Україні. Сторони підписали відповідну угоду.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Facebook.

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"Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові, і навпаки — молдовські документи про освіту будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою", — йдеться у повідомленні очільника МОН.

Оксен Лісовий підписує угоду. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міхай Попшой підписує угоду. Фото: facebook/oksenlisovyi

Оксен Лісовий розповів, що разом з віцепрем'єр-міністром — міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм підписали угоду, яка відкриває нові можливості для професійної та освітньої мобільності між країнами, зокрема йдеться про:

взаємне визнання наукових ступенів наукових працівників, що сприятиме розвитку академічної мобільності;

працевлаштування громадян обох країн, які здобули освіту в Україні й Молдові;

врахування категорії та стажу роботи вчителів під час працевлаштування в Молдові й Україні.

За словами українського міністра, ця угода є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною.

Нагадаємо, 25 січня президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва з офіційним візитом.

Вона зустрілася з Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Вони обговорили ситуацію в нашому регіоні.