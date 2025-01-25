Украинские дипломы об образовании будут признавать в Молдове — подписано соглашение

Украина подписала важное образовательное соглашение с Молдовой
Отныне украинские дипломы об образовании и научных степенях будут признавать в Молдове, а молдавские документы в Украине. Стороны подписали соответствующее соглашение.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый в Facebook.
Соглашение Украины и Молдовы
"Украинские дипломы об образовании и научные степени будут признавать в Молдове, и наоборот — молдавские документы об образовании будут признаны в Украине по упрощенной процедуре", — говорится в сообщении главы МОН.
Оксен Лисовый рассказал, что вместе с вице-премьер-министром — министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем подписали соглашение, которое открывает новые возможности для профессиональной и образовательной мобильности между странами, в частности речь идет о:
- взаимном признании научных степеней научных работников, что будет способствовать развитию академической мобильности;
- трудоустройстве граждан обеих стран, получивших образование в Украине и Молдове;
- учет категории и стажа работы учителей при трудоустройстве в Молдове и Украине.
По словам украинского министра, это соглашение является важным шагом для развития отношений между Молдовой и Украиной.
Напомним, 25 января президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с официальным визитом.
Она встретилась с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Они обсудили ситуацию в нашем регионе.
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