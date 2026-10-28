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Головна Новини дня Україна першою у світі запустила евакуаційні дрони для ЗСУ

Україна першою у світі запустила евакуаційні дрони для ЗСУ

Ua ru
28 жовтня 2026 15:45
Україна розвиває евакуаційні дрони: важкі безпілотники рятують поранених на фронті Генштаб ЗСУ
Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна стала першою країною у світі, яка розвиває використання безпілотників для евакуації поранених військових із районів, звідки неможливо вивезти їх наземним транспортом. Міністерство оборони України разом із кластером оборонних інновацій Brave1 координують роботу над упровадженням цієї технології.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 28 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Дрони для евакуації поранених

Для евакуаційних дронів визначили низку технічних вимог:

  • безпілотник повинен стабільно транспортувати вантаж вагою 130 кг на відстань щонайменше 15 км;
  • борт має бути оснащений інтегрованою системою зв’язку з принаймні трьома альтернативними каналами, щоб зберігати працездатність в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.

У жовтні важкий гексакоптер "Heavy Shot Аюдаг-6" евакуював бійця 30-ї окремої механізованої бригади з позиції, яку заблокували російські війська.

Безпілотник пролетів понад 15 км в один бік. Цей випадок став першою в історії медичною евакуацією за допомогою важкого дрона.

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"Також в бойових умовах випробувано комплекс Stargate. Штурмовий полк CODE 9.2 здійснив ним дві повітряні евакуації важкопоранених за тиждень. Під час однієї з місій безпілотник пролетів майже 30 км в один бік і повернувся під дією ворожого РЕБ, використовуючи ШІ-навігацію без GPS", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, на Харківщині українські захисники здійснили складну рятувальну операцію, завдяки якій вдалося врятувати пораненого військового. Боєць, який втратив обидві ноги, протягом кількох діб перебував на позиції, де зберігалася загроза повторних ворожих ударів. Для порятунку використали важкий безпілотник.

А в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині протягом 30 годин вдалося дотриматися режиму тиші без зафіксованих порушень. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарну паузу погодили під час переговорів із російською стороною, а її перебіг безпосередньо координувала перша леді США Меланія Трамп.

Міноборони ЗСУ евакуація Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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