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Украина первой в мире запустила эвакуационные дроны для ВСУ

Ua ru
28 октября 2026 15:45
Украина разрабатывает эвакуационные дроны: тяжелые беспилотники спасают раненых на фронте Генштаб ВСУ
Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Украина стала первой страной в мире, которая развивает использование беспилотников для эвакуации раненых военных из районов, откуда невозможно вывезти их наземным транспортом. Министерство обороны Украины совместно с кластером оборонных инноваций Brave1 координирует работу по внедрению этой технологии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 28 октября, передает Новини.LIVE.

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Дроны для эвакуации раненых

Для эвакуационных дронов определили ряд технических требований:

  • беспилотник должен стабильно транспортировать груз весом 130 кг на расстояние не менее 15 км;
  • борт должен быть оснащен интегрированной системой связи с как минимум тремя альтернативными каналами, чтобы сохранять работоспособность в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы.

В октябре тяжелый гексакоптер "Heavy Shot Аюдаг-6" эвакуировал бойца 30-й отдельной механизированной бригады с позиции, заблокированной российскими войсками.

Беспилотник пролетел более 15 км в одну сторону. Этот случай стал первой в истории медицинской эвакуацией с помощью тяжелого дрона.

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"Также в боевых условиях был опробован комплекс Stargate. Штурмовой полк CODE 9.2 осуществил с его помощью две воздушные эвакуации тяжелораненых за неделю. Во время одной из миссий беспилотник пролетел почти 30 км в одну сторону и вернулся под воздействием вражеского РЭБ, используя ИИ-навигацию без GPS", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в Харьковской области украинские защитники провели сложную спасательную операцию, благодаря которой удалось спасти раненого военного. Боец, потерявший обе ноги, в течение нескольких суток находился на позиции, где сохранялась угроза повторных вражеских ударов. Для спасения использовали тяжелый беспилотник.

А во временно оккупированных Олешках в Херсонской области в течение 30 часов удалось соблюсти режим тишины без зафиксированных нарушений. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная пауза была согласована в ходе переговоров с российской стороной, а её ход непосредственно координировала первая леди США Мелания Трамп.

Минобороны ВСУ эвакуация Украина дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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