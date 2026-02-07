Україна отримала нову партію генераторів — що відомо

Генератори, які Україна отримала від партнерів. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Україна отримала ще 300 генераторів у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI). Ці генератори розподілять між шістьма регіонами.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Україна отримала нову партію генераторів від партнерів

Загальна потужність партії (300 генераторів) — 1.6 МВт, вартість — понад 417 тисяч євро.

За інформацією Кулеби, обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ударів РФ.

Генератори отримають Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. У пріоритеті — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери.

"Атаки ворога на енергетику й комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія варварським діям РФ — розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові послуги навіть у кризових умовах.

Дякую партнерам з SECI за допомогу і послідовну підтримку українських громад", — зазначив міністр.

Зауважимо, що Ініціатива співробітництва Південно-Східної Європи (SECI) — це багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом у 1996 році. SECI розробляє сталі економічні стратегії для регіону та зосереджується на програмах і проєктах транскордонного співробітництва у сферах розвитку інфраструктури, торгівлі, транспорту, безпеки, енергетики, довкілля та приватного сектору.

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала партію генераторів та котлів від Італії.

Раніше Польща передала Києву генератори та додаткове обладнання.