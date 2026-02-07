Украина получила новую партию генераторов — что известно

Генераторы, которые Украина получила от партнеров. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины/Facebook

Украина получила еще 300 генераторов в рамках поддержки от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI). Эти генераторы распределят между шестью регионами.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Реклама

Читайте также:

300 генераторов, которые Украина получила. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины/Facebook

Украина получила новую партию генераторов от партнеров

Общая мощность партии (300 генераторов) — 1.6 МВт, стоимость — более 417 тысяч евро.

По информации Кулебы, оборудование уже передается в регионы, которые больше всего нуждаются в резервном питании из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ударов РФ.

Генераторы получат Киев, Одесса, Сумы, Херсон, Николаев и Львов. В приоритете — больницы, роддома, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы.

"Атаки врага на энергетику и коммунальную инфраструктуру остаются системными. Наше противодействие варварским действиям РФ — распределенная генерация и резервные решения, которые позволяют громадам работать, лечить, обучать и предоставлять базовые услуги даже в кризисных условиях.

Спасибо партнерам из SECI за помощь и последовательную поддержку украинских громад", — отметил министр.

Заметим, что Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI) — это многосторонняя региональная инициатива 29 государств, основанная Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в 1996 году. SECI разрабатывает устойчивые экономические стратегии для региона и сосредотачивается на программах и проектах трансграничного сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, торговли, транспорта, безопасности, энергетики, окружающей среды и частного сектора.

Напомним, что недавно Украина получила партию генераторов и котлов от Италии.

Ранее Польша передала Киеву генераторы и дополнительное оборудование.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася