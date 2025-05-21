Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

Україна отримає від Франції системи розмінування ROCUS
Французька компанія CNIM Systèmes Industriels спільно з естонською Milrem Robotics передасть Україні шість роботизованих систем ROCUS на базі платформи THЕMIS. Їх отримає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили у компанії CNIM Systèmes Industriels.
Що відомо про передачу роботизованих систем ROCUS для ДСНС
"Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну в рамках контракту з CNIM Systèmes Industriels. Комплекси THeMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних операційних сценаріях в Україні та інших країнах", — сказав Кулдар Вяярсі, генеральний директор Milrem Robotics.
Він додав, що тривале партнерство з CNIM Systèmes Industriels у створенні системи ROCUS демонструє міцність європейського оборонного співробітництва і прагнення надавати Україні значущі можливості.
Повідомляється, що ROCUS оснащений корисним навантаженням для розмінування, розробленим і адаптованим компанією CNIM Systèmes Industriels. Ця система дозволяє збільшити відстань до небезпечних об'єктів і підвищити ефективність роботи в умовах підвищеного ризику. Вона дає можливість підрозділам дистанційно виявляти, підтверджувати та знешкоджувати різноманітні вибухонебезпечні пристрої, забезпечуючи безпеку саперів.
Нагадаємо, що Бельгія планує надати Україні військову підтримку на суму 1 мільярд євро у 2025 році. Серед обладнання, яке буде передано, — системи протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарати.
А Данія вже готується передати 26-й пакет військової допомоги для України, підтверджуючи свій статус одного з провідних партнерів у підтримці Києва.
Читайте Новини.LIVE!