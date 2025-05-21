Франция отправит в Украину шесть роботизированных систем разминирования ROCUS для ГСЧС

Роботизированные системы ROCUS. Фото: CNIM Systèmes Industriels

Французская компания CNIM Systèmes Industriels совместно с эстонской Milrem Robotics передаст Украине шесть роботизированных систем ROCUS на базе платформы THЕMIS. Их получит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в компании CNIM Systèmes Industriels.

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"Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать Украину в рамках контракта с CNIM Systèmes Industriels. Комплексы THeMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных операционных сценариях в Украине и других странах", — сказал Кулдар Вяярси, генеральный директор Milrem Robotics.

Он добавил, что длительное партнерство с CNIM Systèmes Industriels в создании системы ROCUS демонстрирует прочность европейского оборонного сотрудничества и стремление предоставлять Украине значимые возможности.

Сообщается, что ROCUS оснащен полезной нагрузкой для разминирования, разработанной и адаптированной компанией CNIM Systèmes Industriels. Эта система позволяет увеличить расстояние до опасных объектов и повысить эффективность работы в условиях повышенного риска. Она дает возможность подразделениям дистанционно выявлять, подтверждать и обезвреживать различные взрывоопасные устройства, обеспечивая безопасность саперов.

Напомним, что Бельгия планирует предоставить Украине военную поддержку на сумму 1 миллиард евро в 2025 году. Среди оборудования, которое будет передано, — системы противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты.

А Дания уже готовится передать 26-й пакет военной помощи для Украины, подтверждая свой статус одного из ведущих партнеров в поддержке Киева.