Україна отримає ліцензію на французькі КАБи: що про них відомо

Rafale з AASM Hammer 1000. Фото: DGA

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна має отримати ліцензію на виробництво французьких високоточних авіабомб AASM Hammer. Про таке рішення оголосив президент Франції Емманюель Макрон після засідання Коаліції охочих у Парижі. Найбільший інтерес, за оцінкою Defense Express, становить перспективна версія AASM Hammer XLR із дальністю польоту понад 140 км.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Defense Express.

Якими є французькі AASM Hammer

AASM Hammer — це комплект, який перетворює звичайні вільнопадаючі авіабомби на високоточну далекобійну зброю. До нього входять блок управління та наведення, а також твердопаливний прискорювач. Такі комплекти призначені для авіабомб масою 250 кг і 1000 кг.

Повітряні сили України вже застосовують AASM Hammer, однак наразі — лише у варіанті для 250-кілограмових авіабомб.

Система наведення має чотири модифікації. Базова версія SBU-38 використовує інерційну та супутникову навігацію. SBU-54 додатково оснащена тепловізійною головкою самонаведення, SBU-64 — напівактивною лазерною, а версія LIR поєднує всі перелічені системи.

Чому увагу привернула версія XLR

За даними Defense Express, під час висотного скидання AASM Hammer здатна уражати цілі на відстані близько 70 км. Водночас українська авіація застосовує ці боєприпаси після польоту на малій висоті, через що їхня дальність скорочується до кількох десятків кілометрів.

Компанія Safran уже працює над новою модифікацією AASM Hammer XLR, яка під час висотного скидання зможе долати понад 140 км. Вперше її продемонстрували у 2025 році на Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже.

На відміну від базової версії, AASM Hammer XLR отримає малогабаритний турбореактивний двигун виробництва Safran Power Units (раніше — Microturbo) замість твердопаливного прискорювача.

Наразі розробники зосереджені на створенні комплекту для 250-кілограмових авіабомб, який планують ввести в експлуатацію у 2028 році. Очікується, що тестові зразки з'являться вже у 2027 році.

Після цього Safran планує розробити AASM Hammer XLR і для авіабомб масою 1000 кг. Саме цю модифікацію Defense Express називає найцікавішою, зважаючи на її потенційну дальність застосування та потужність боєприпасу.

Новини.LIVE інформували, що 13 липня 2026 року Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі Rafale у 2028–2029 роках. Також Париж передасть Києву ліцензії на виробництво ракет SCALP, зенітних ракет Aster-30 для SAMP/T та авіабомб AASM Hammer. Крім того, союзники домовилися посилити українську систему протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція цього року передасть Україні додаткові системи ППО та ракети до них. Також Париж надасть ліцензії на виробництво ракет Aster і SCALP. Крім того, Україна разом із партнерами запустила програму FREYJA для створення масової антибалістичної системи протягом наступних 12 місяців.