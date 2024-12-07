Військовий встановлює Starlink. Фото: mil.in.ua

Компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт з адміністрацією США щодо розширення доступу України до системи Starshield. Це вдосконалена та більш захищена версія Starlink.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 7 грудня.

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Як зазначає видання, угода передбачає, що 2500 терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield. Це секретний та зашифрований сигнал через Starlink.

"Зашифрований сигнал Starshield важко зламати або заглушити", — йдеться у повідомленні.

Наразі вартість нового контракту не розголошують. Хоча, як зазначає видання, попередня угода на 500 терміналів становила приблизно 40 мільйонів доларів.

Новий контракт уклали в рамках програми Космічних сил "Розповсюджена низька навколоземна орбіта". Вона передбачає використання послуг зв'язку супутників, що обертаються на висоті від 160 до 1900 кілометрів над Землею.

Нагадаємо, ще одну партію інтернет-супутників Starlink вивела на орбіту компанія Ілона Маска SpaceX. Загалом запустили 20 апаратів.

Компанія SpaceX оновила магазин новим обладнанням, яке призначається для перенесення Starlink V4. Випустили новий рюкзак.