SpaceX предоставит Украине доступ к более мощной версии Starlink — что изменится

Военный устанавливает Starlink. Фото: mil.in.ua

Компания Илона Маска SpaceX подписала контракт с администрацией США по расширению доступа Украины к системе Starshield. Это усовершенствованная и более защищенная версия Starlink.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 7 декабря.

Читайте также:

Украина получит доступ к более мощной версии Starlink

Как отмечает издание, соглашение предусматривает, что уже имеющиеся в Украине 2500 терминалов Starlink получат доступ к Starshield. Это секретный и зашифрованный сигнал через Starlink.

"Зашифрованный сигнал Starshield тяжело сломать или заглушить", — говорится в сообщении.

В настоящее время стоимость нового контракта не разглашается. Хотя, как отмечает издание, предварительное соглашение на 500 терминалов составляло около 40 миллионов долларов.

Новый контракт был заключен в рамках программы Космических сил "Распространенная низкая околоземная орбита". Она предполагает использование услуг связи спутников, вращающихся на высоте от 160 до 1900 км над Землей.

Напомним, еще одну партию интернет-спутников Starlink вывела на орбиту компания Илона Маска SpaceX. В общей сложности запустили 20 аппаратов.

Компания SpaceX обновила магазин новым оборудованием, предназначенным для переноса Starlink V4. Выпустили новый рюкзак.