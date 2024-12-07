SpaceX предоставит Украине доступ к более мощной версии Starlink — что изменится

Украина получит доступ к новой версии Starlink — что изменится
Компания Илона Маска SpaceX подписала контракт с администрацией США по расширению доступа Украины к системе Starshield. Это усовершенствованная и более защищенная версия Starlink.
Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 7 декабря.
Украина получит доступ к более мощной версии Starlink
Как отмечает издание, соглашение предусматривает, что уже имеющиеся в Украине 2500 терминалов Starlink получат доступ к Starshield. Это секретный и зашифрованный сигнал через Starlink.
"Зашифрованный сигнал Starshield тяжело сломать или заглушить", — говорится в сообщении.
В настоящее время стоимость нового контракта не разглашается. Хотя, как отмечает издание, предварительное соглашение на 500 терминалов составляло около 40 миллионов долларов.
Новый контракт был заключен в рамках программы Космических сил "Распространенная низкая околоземная орбита". Она предполагает использование услуг связи спутников, вращающихся на высоте от 160 до 1900 км над Землей.
Напомним, еще одну партию интернет-спутников Starlink вывела на орбиту компания Илона Маска SpaceX. В общей сложности запустили 20 аппаратов.
Компания SpaceX обновила магазин новым оборудованием, предназначенным для переноса Starlink V4. Выпустили новый рюкзак.
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