Головна Новини дня Україна офіційно приєдналась до роумінгової зони ЄС

Україна офіційно приєдналась до роумінгової зони ЄС

Дата публікації: 1 січня 2026 20:13
Зв’язок в ЄС без доплат -- Україна офіційно в Roam Like at Home
Жінка розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: Pexels

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до зони Roam like at home. Таким чином, громадяни можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

Читайте також:

Україна в зоні Roam like at home

Україна стала першою державою за межами ЄС та Європейської економічної зони, яку допустили до спільного роумінгового простору Євросоюзу.

"Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу. Це – ще один практичний крок до єдиної цифрової Європи!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис Офісу віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про найдешевші тарифи від мобільних операторів у січні.

Також абоненти lifecell отримали можливість заощаджувати на мобільних тарифах завдяки пропозиції "сТОП-ціна на два роки". 

Європейський союз українці Україна зв'язок мобільний інтернет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
