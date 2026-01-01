Зв’язок в ЄС без доплат -- Україна офіційно в Roam Like at Home

Жінка розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: Pexels

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до зони Roam like at home. Таким чином, громадяни можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

Україна в зоні Roam like at home

Україна стала першою державою за межами ЄС та Європейської економічної зони, яку допустили до спільного роумінгового простору Євросоюзу.

"Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу. Це – ще один практичний крок до єдиної цифрової Європи!" — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фото: скриншот

