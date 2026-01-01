Связь в ЕС без доплат — Украина официально в Roam Like at Home

Женщина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Pexels

Украина с 1 января официально присоединилась к зоне Roam like at home. Таким образом, граждане могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по своему домашнему тарифу без дополнительных роуминговых платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

Украина в зоне Roam like at home

Украина стала первым государством за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которое допустили к общему роуминговому пространству Евросоюза.

"Это не временная льгота, а полноценная интеграция с едиными правилами, защитой прав потребителей и новыми возможностями для граждан и бизнеса. Это — еще один практический шаг к единой цифровой Европе! " — говорится в сообщении.

Пост Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Фото: скриншот

