Україна може виробляти мільйони дронів, але є нюанс — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український оборонно-промисловий комплекс має потенціал виготовляти до 8 мільйонів безпілотників щороку. Втім, за словами голови держави, наразі немає фінансових ресурсів для реалізації повного виробничого обсягу.

Про це український лідер повідомив під час виступу на саміті НАТО у вівторок, 24 червня.

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"Наш оборонний потенціал перевищує 44 мільярди доларів. Йдеться майже про тисячу найменувань озброєння — від артилерії до ракет і дронів. Але близько 40% цієї потужності залишаються без фінансування", — наголосив глава держави.

Він також зазначив, що Росія фінансує свою війну не лише за рахунок прибутків від енергоносіїв, а й за допомогою підтримки з боку Ірану та КНДР.

У цьому контексті Зеленський підкреслив важливість консолідованої міжнародної відповіді: "Найкращий захист — це об’єднана солідарність".

Нагадаємо, що сьогодні ж на Громадському форумі НАТО Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за запрошення взяти участь у майбутньому саміті НАТО. Глава держави назвав це свідченням "міцної дружби і твердої підтримки".

А генсек НАТО Марк Рютте на тому ж форумі зазначив, що президент США Дональд Трамп допоміг зрушити питання припинення війни в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.