Украина может производить миллионы дронов, но есть нюанс - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал производить до 8 миллионов беспилотников ежегодно. Впрочем, по словам главы государства, пока нет финансовых ресурсов для реализации полного производственного объема.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на саммите НАТО во вторник, 24 июня.

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"Наш оборонный потенциал превышает 44 миллиарда долларов. Речь идет почти о тысяче наименований вооружения — от артиллерии до ракет и дронов. Но около 40% этой мощности остаются без финансирования", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что Россия финансирует свою войну не только за счет доходов от энергоносителей, но и с помощью поддержки со стороны Ирана и КНДР.

В этом контексте Зеленский подчеркнул важность консолидированного международного ответа: "Лучшая защита — это объединенная солидарность".

Напомним, что сегодня же на Общественном форуме НАТО Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за приглашение принять участие в предстоящем саммите НАТО. Глава государства назвал это свидетельством "крепкой дружбы и твердой поддержки".

А генсек НАТО Марк Рютте на том же форуме отметил, что президент США Дональд Трамп помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.